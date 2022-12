Mercato dell'antico, in Fiera ad ingresso libero c'è 7.8.Novecento

Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre i padiglioni di ModenaFiere ospiteranno 7.8.Novecento, il Gran Mercato dell'antico a ingresso libero. Saranno presenti espositori italiani e internazionali per quello che è un appuntamento che ha ormai superato le trenta edizioni e che tradizionalmente chiude il programma annuale in via Virgilio.

L'esposizione è curata quest'anno dalla società padovana NEF — Nord Est Fair, specializzata nell'organizzazione di eventi d'arte e d'antiquariato nei quartieri fieristici di Padova, Genova, Parma, Forlì.

Qui sontuosi mobili vittoriani, statue antiche, troumeau settecenteschi, gioielli d'altri tempi convivono con il modernariato più pop. Un format volutamente eclettico per un pubblico che apprezza la pluralità di proposte per tutte le tasche. Grazie alla formula espositiva, che prevede anche momenti dedicati allo scambio tra espositori e commercianti, la manifestazione è diventata un punto di riferimento sia per gli operatori del settore che per i neofiti.