"9 gennaio, oggi": continua online il ciclo di incontri dedicato all'Eccidio delle Fonderie

Come è stato raccontato l’Eccidio delle Fonderie Riunite di Modena? Quali materiali video troviamo? Se ne parla nella conferenza web del progetto “9 gennaio, oggi” in programma mercoledì 18 novembre alle 17.00 in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Arci Modena, dal titolo “Le fonti audiovisive” con il giornalista e regista Marco Amendola, che presenterà parte del suo documentario “1950 I ragazzi delle Fonderie”, Serena Lenzotti di Arci Modena e Alessandro Romagnoli di Modena Sobborghi.

9 gennaio, oggi nasce da un’idea del Collettivo Fx ed è un progetto di Attivazioni a cura di Arci Modena, Cgil Modena, Modena Sobborghi, Città Futura in collaborazione con il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali UNIMORE e con il contributo di Fondazione di Modena. Inizialmente in presenza, il ciclo di incontri si è spostato sul web nel rispetto delle attuali norme contro la diffusione del Covid-19 e vuole essere una riflessione collettiva e partecipata su memoria, futuro, diritti, lavoro, rigenerazione urbana, arte pubblica, cittadinanza attiva.

Il calendario dei prossimi incontri, sempre in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook di Arci Modena alle ore 17.00: il 26 novembre appuntamento su “Tecniche di divulgazione: la nascita dello spettacolo "Fonderie 9 Gennaio 1950", un racconto di e con Carlo Lucarelli” con la partecipazione di Metella Montanari dell’Istituto Storico di Modena e infine, il 4 dicembre, “Il murales: nascita di un’idea”, percorso partecipato di idee per un intervento di arte urbana sul 9 gennaio, a cura di Simone Ferrarini del Collettivo Fx.