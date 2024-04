Giornata mondiale del libro, l'autrice Antonella Agnoli in biblioteca a Castelfranco

In occasione della Giornata mondiale del libro, la biblioteca comunale "Lea Garofalo" di Castelfranco Emilia organizza martedì 23 aprile alle 18.30 un incontro con Antonella Agnoli, autrice del libro "La casa di tutti. Città e biblioteche".

Antonella Agnoli da molti anni si adopera per trasformare le biblioteche in piazze del sapere, ora anche rigeneratrici di democrazia. Rispetto ai libri precedenti, in questo ultimo volume “La casa di tutti” l'autrice compie un passo in avanti, ponendo la biblioteca come architrave di una nuova visione delle città, fondate sull'inclusione e la cura. Nella visione di Agnoli salute, benessere e cultura possono convivere negli stessi spazi e in un unico progetto.

L'evento sarà anche l’occasione per discutere del progetto di riqualificazione che coinvolge l’area della Biblioteca di Castelfranco Emilia, a partire dalla ristrutturazione della struttura del cosiddetto “ex Frigo Bini”, attraverso il quale, nei prossimi anni, sorgerà una vera e propria “piazza del sapere” collocata al centro del distretto culturale composto da Biblioteca, Museo Civico Archeologico e Teatro Dadà.

L’appuntamento si inserisce nell’ambito del progetto “La biblioteca del benessere”, con il quale la biblioteca comunale “Lea Garofalo” si presenta come luogo di benessere per la comunità attraverso la lettura di libri che possono migliorare la qualità della vita quotidiana di tutti/e, aumentare la consapevolezza del corpo e della mente, aiutare a superare momenti di difficoltà e a capire meglio il mondo in cui viviamo, stimolare il dialogo, la socializzazione e l’integrazione. Per informazioni scrivere a bibliotecacomunale@comune. castelfranco-emilia.mo.it o telefonare al numero 059/959376.