ArmoniosaMente, il Modena Organ Festival 2023 si chiude in San Carlo

Mercoledì 13 dicembre alle 20:45 nella Chiesa di San Carlo a Modena, gran finale per la XXI edizione del Modena Organ Festival. Ospite d'eccezione l'artista Filippo Sorcinelli: organista, sarto ecclesiastico, creatore di fragranze olfattive di nicchia, creator digitale e seguitissimo influencer; Sorcinelli, più volte ospite del Festival modenese a cui é legato e per il quale offre eventi in anteprima, proporrà alla città di Modena un programma multisensoriale che unisce musica d'organo, profumi dedicati alla musica e al Natale e installazioni digitali originali. Il programma musicale ha l'evocativo titolo "Au contraire": l'artista esegue brani in ordine cronologico inverso, dal più recente al più antico, utilizzando il monumentale organo Traeri del 1714, da poco sottoposto a un intervento di ripristino funzionale e unendo, grazie a installazioni visive digitali appositamente ideate, antico e moderno, in quel dialogo che è alla base della sua poetica di artista raffinato e pensoso.

Fondatore dell'Atelier LAVS (2001), dedito allo studio e alla realizzazione di paramenti sacri per la Chiesa Cattolica, Filippo Sorcinelli ha vestito Papa Benedetto XVI e Papa Francesco; nel 2013 ha fondato UNUM, Nel 2013 fonda UNUM, casa di profumi d’arte, per il quale viene riconosciuto e recensito da testate giornalistiche e da televisioni nazionali ed europee; come artista ha esposto in importanti gallerie in Italia e all'estero; formatosi al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, tiene regolarmente concerti in Italia e all'estero; intervistato da importanti testate giornalistiche e più ospite di trasmissioni televisive in tutta Europa, Sorcinelli è influencer seguito e apprezzato per la sua poetica che parla di bellezza e arte.

Il Modena Organ Festival, che chiude gli oltre cinquanta eventi di ArmoniosaMente 2023, è stato organizzato dall'Associazione Amici dell'Organo APS con la direzione artistica di Stefano Pellini, col sostegno della Regione Emilia Romagna e del Comune di Modena. L'ingresso all'evento è gratuito, senza prenotazione.