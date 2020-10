A Castelnuovo torna il Mercatino di Forte dei Marmi

Capi in cachemire, calzature originali, pelletteria, biancheria ricamata, capi in pelle e pellicce e altri prodotti selezionati dell’artigianato fiorentino al Mercatino di Forte dei Marmi, che torna a Castelnuovo Rangone domenica 18 ottobre con le nuove collezioni autunno-inverno.

Dalle 8 alle 20 appuntamento in via Eugenio Zanasi per gli amanti della moda, dello shopping e del Versilia Style, un’occasione per acquisiti di qualità, con prodotti che si discostano dalle abituali proposte di mercato e della grande distribuzione.

Fin dalla sua origine, nel 2012, il Mercatino di Forte dei Marmi si identifica nella selezione del prodotto, unita ad un’immagine alla moda, giovane e dinamica, punti di forza di un’iniziativa diventata tradizionale a Castelnuovo.