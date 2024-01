A Concordia va in scena “L’Anatra all’Arancia”, amore e risate con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli

Nel nuovo anno la stagione del Teatro del Popolo riprende con uno spettacolo cult del teatro leggero, martedì 30 gennaio alle ore 21 la coppia formata da Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, due volti noti del cinema e della televisione, è protagonisti de “L’Anatra all’Arancia” di William Douglas Home e Marc-Gilbert Sauvajon con la regia di Claudio “Greg” Gregori.

Sul palco anche Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo, in uno spettacolo che è un titolo emblematico di quella drammaturgia che suscita l’ilarità con classe e attraverso un uso sapiente e sottile della macchina teatrale. Una storia universale, quella di un uomo e di una donna e del loro ménage messo in crisi dalla personalità di lui, egoista, incline al tradimento e alle bugie, vittima del proprio infantilismo, finché lei finisce per innamorarsi di un altro, che è in tutto l’opposto del marito che parte al contrattacco per riconquistare la moglie, dando il via a una serie di divertenti equivoci.

Ogni mossa dei protagonisti ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia; in una parola all’Amore, poiché è di questo che si parla. Una commedia che afferra immediatamente e trascina nel suo vortice di battute sagaci.

Celebre è anche la versione cinematografica del 1975 che vedeva Ugo Tognazzi e Monica Vitti nei panni della coppia protagonista con la regia di Luciano Salce. Interpretazione che valse alla Vitti il David di Donatello e il Nastro d’argento come Miglior attrice protagonista.

Per maggiori informazioni: www.comune.concordia.mo.it. Orari Biglietteria del Teatro del Popolo (Via della Pace, 108): lunedì e mercoledì dalle 17:00 alle 19:00, venerdì dalle 10:00 alle 13:00. Possibilità di prenotare via mail teatrodelpopolo@ater.emr.it o telefonicamente 3382219383 (in orario di biglietteria). Prevendite online su Vivaticket.com – call center telefonico 89.22.34 – e nei punti vendita autorizzati (si applicano le commissioni di prevendita).

La stagione teatrale 2023 2024 del Teatro del Popolo è stata realizzata con il contributo di CPL Concordia e Pavani Group e con il sostegno di Fratelli Sala.