“A libro aperto in Zona Tempio”, mercoledì 28 al via la rassegna dedicata agli autori modenesi

Partirà mercoledì 28 settembre alle ore 21 con il primo incontro la rassegna “A libro aperto in Zona Tempio”, una serie di incontri con autori modenesi o che raccontano storie di modenesità presentata da Via Piave & Dintorni APS. Le serate, ad ingresso libero, si svolgono presso l’ex-cinema Principe in Piazzale Natale Bruni a Modena, col contributo del Comune di Modena - Quartiere 1. Nel primo incontro Stefano Pelloni presenterà il suo romanzo “Acciaierie - Storia di figli d’operai”, edito da Bookabook.

L’autore ci aiuterà a ricordare come era fino a qualche anno fa quella porzione del quartiere, ora completamente trasformata, che si estende tra Via Paolo Ferrari, il Mef, la ferrovia e il cavalcavia della Crocetta. A testimoniare quello che fu delle Acciaierie di Modena e dei suoi operai oggi rimane una targa commemorativa ai caduti presso il sottopasso e una vecchia laminatrice che si staglia come monumento al centro del nuovo piazzale.

“Sembrava una mattina come le altre - ha raccontato Pelloni -: sveglia presto, colazione veloce e una sosta lungo la strada per comprare il giornale. Ma la notizia in prima pagina cambia tutto. Non credo ai miei occhi mentre leggo che il complesso delle Acciaierie Ferriere di Modena, dove mio padre ha lavorato per anni, verrà demolito. Profondamente turbato, decido di andarne a visitare le rovine prima che tutto sparisca per sempre. E lì, mentre cammino tra i capannoni abbandonati visitati da ragazzo con mio padre, i ricordi mi assalgono con dolorosa intensità. Inizia così un viaggio psicologico tra passato e presente, che offre uno scorcio sulla realtà operaia degli anni Settanta, vista attraverso gli occhi di un figlio”.

Il calendario è in costante aggiornamento. I prossimi appuntamenti confermati sono: venerdì 7 ottobre, ore 21: Gabriele Sorrentino presenterà il libro “San Geminiano – Vescovo e Protettore”; mercoledì 19 ottobre, ore 21: Luigi Guicciardi presenterà il libro “Il ritorno del mostro di Modena”.