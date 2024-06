A Maranello la notte si tinge di rosso con la grande festa dedicata ai motori

Torna la Notte Rossa di Maranello: la grande festa dedicata alla Ferrari e alla passione per i motori, quest’anno all'undicesima edizione, in programma sabato 29 giugno. Una festa proposta dal Comune di Maranello, organizzatore della kermesse insieme al Consorzio Maranello Terra del Mito con la collaborazione di Ferrari.

Anche quest'anno i cancelli della Ferrari saranno aperti al pubblico: in entrambi i giorni dalle 18.30 sarà possibile percorrere a piedi Viale Enzo Ferrari, la strada che attraversa l’area degli stabilimenti del Cavallino, con ingresso e uscita da Via Grizzaga e Via Abetone Inferiore, nel doppio senso di percorrenza (ultimo ingresso all'1.30).

Al centro della festa, come da tradizione, le auto del Cavallino: grazie alla collaborazione del Ferrari Club Italia nelle strade cittadine sarà allestito un “museo a cielo aperto” con decine di modelli da scoprire. In via Nazionale, dalle 19, appuntamento con "Ferrari experience": un lungo “fiume rosso” di Ferrari da ammirare. In Piazza Libertà, sempre dalle 19, appuntamento con "E' tutto finto, quasi vero", la mostra dei diorami della Formula 1 a cura di Giuliano Gasparini, allestita all’interno del truck per il trasporto delle auto da corsa. Sempre in piazza in mostra anche le Ferrari 488 Challenge Evo e con motori a 12 cilindri.

Ai motori sarà dedicato anche il talk “Un caffè con” sul palco di Piazza Libertà dalle 20. In programma gli interventi di Flavio Manzoni, Chief Design Officer Ferrari; Fabio Menegon, Ferrari Classiche; Arthur Lécluse, Ferrari Financial Services e Vincenzo Gibiino, Presidente Ferrari Club Italia. E ancora, l'anteprima del libro dedicato a Gisberto Leopardi, storico meccanico Ferrari, con gli interventi di Gisberto Leopardi, Stefano Ferrari e Luca Giovanelli. Sempre in Piazza Libertà, alle 21, si terrà l'apertura del grande cuore Ferrari alla presenza delle autorità.

La notte rossa sarà l'occasione per scoprire anche il trekking urbano in quattro tappe a cura di Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti di Allacciati le storie: si parte alle 19 da Via Abetone Inferiore 4 (davanti all’ingresso storico della Ferrari) e si arriva all'Istituto di Istruzione Superiore Ferrari (via Dino Ferrari). Nel mezzo visite alla Pista di Fiorano e alla Gestione Sportiva.

Il Museo Ferrari per l’occasione propone l’apertura straordinaria fino alle 24 (ultimo ingresso alle 23.15), ticket scontati dalle 19, visite guidate gratuite in italiano e inglese dalle 19.30 alle 22.30 e alle ore 21.30 una visita guidata gratuita nella lingua dei segni. Al Mabic invece appuntamento con "Omaggio a Juan Manuel Fangio", la mostra di memorabilia del pilota argentino in collaborazione con il Museo Juan Manuel Fangio di Balcarce, Argentina. Nel foyer dell'auditorium Enzo Ferrari sarà visitabile "Maranello Brick": un'esposizione di opere Lego legate al mondo Ferrari e non solo, realizzate con i mattoncini più famosi al mondo. Nelle vie della città esposizioni di modellini di auto, di mini cooper classiche e lambrette nel Birtish Corner e la mostra di Odo Camillo Turrini "Guerrieri di luce", allo spazio culturale Madonna del Corso.

Al centro della Notte Rossa anche gli spettacoli: in Piazza Libertà dalle ore 19 appuntamento con Radio Bruno Square e con "Il circo rosso", spettacoli circensi a cura di L’Ufficio Incredibile. Alle 20.15 al Mabic Andreanne Thiboutot, artista canadese, propone lo spettacolo “Hoopelai” di hula hoop, mentre alle 20.30 e 21.30 appuntamento con il Duo Un Pie, duo di acrobati e artisti circensi dall’Argentina. Alle 21 al Mabic e alle 22.15 sul palco di Piazza Libertà si esibirà Mr. Dyvinetz, artista cileno tra energia, risate, meraviglia, bicicletta acrobatica.

Alle 21.15 e 22.30 su via Claudia direzione Vignola (Le Gallerie) il palco sarà di Ete Clown, mimo ed artista di strada, erede della migliore tradizione argentina. Alle 21.45 e 22.45 in Piazza Libertà (di fianco al palco) appuntamento con Pink Mary, spettacolo di acrobatica con corda aerea e clownerie mentre alle 23.05 sul palco principale "Varietà finale con tutti gli artisti". Infine, poco dopo la mezzanotte con lo spettacolo delle fontane danzanti nel Piazzale del Museo Ferrari: 26 metri di giochi d’acqua e fuoco, accompagnati da musica, laser, proiezioni e colori.

Tante anche le attività collaterali: dalla pittura en plein air ai voli in mongolfiera, alle automobiline elettriche e a pedali per bambini. Sempre per i più piccoli sarà presente il luna park e laboratori di riciclo creativo con Hera. E ancora, mercati ambulanti, artigianato, food e stand gastronomici.