A Mirandola un pomeriggio di favole lette dai papà

Domenica 14 aprile alle 15.30 al Giardino Letterario "Simone Cattelani" di Mirandola appuntamento con l'incontro "Me lo leggi papà?": un pomeriggio di letture di papà volontari per tutti i bambini delle scuole dell'infanzia e primarie che vorranno intervenire (e anche per il bambino che si nasconde dentro ogni adulto...).

Protagonisti del pomeriggio e naratori d'eccezione i volontari di "Indovina chi legge a scuola", progetto della scuola Primaria di Medolla. Dopo le letture seguirà una merenda tutti insieme. L'evento, a partecipazione libera, è patrocinato dal Comune di Mirandola.