"A piedi nudi con marco", lo spettacolo di Andrea Ferrari debutta al Teatro Tempio

Giovedì 17 giugno, alle ore 20.30 presso il cortile del Teatro Tempio di Modena, in Viale Caduti in Guerra 192 la Compagnia Andrea Ferrari debutta con la commedia A piedi nudi con Marco scritta, diretta e interpretata dallo stesso Andrea Ferrari.

Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, nel rispetto delle normative anti-Covid, si torna sul palcoscenico con la presenza del pubblico dal vivo. Grazie alla didattica a distanza attuata nei mesi scorsi, si è potuto ugualmente affrontare il montaggio scenico, e solamente nell'ultimo mese, con le nuove direttive, si è tornati in presenza per poter aggiornare ed ultimare la messinscena. Interpreti dell'opera sono Daniel Dalmazio, Elena Barzaghi, Eleonora Silvestri, Ilaria Sita e Jacopo Coppi. L'idea di questo testo nacque durante l'isolamento e la chiusura del marzo 2020 pensando a quanto sarebbe stato bello riprendere a camminare. Esiste una pratica chiamata earthing cioè il camminare a piedi nudi a contatto con la terra: sembra avere un effetto calmante, rinvigorente, terapeutico: se non altro, piacevole.

A piedi nudi con Marco rappresenta il camminare dell'uomo nella commedia della vita: due giovani sposi sono nel bel mezzo del loro primo trasloco, che rappresenta lo spostamento e l'unione materiale dei rispettivi beni, e di ciò che si è deciso di acquistare assieme per costruire ed arredare il proprio nido d'amore. Ma il trasloco rappresenta anche lo spostamento dei propri sentimenti. L'opera, sul finale, perde, volutamente, il suo mordente comico ed acquista una valenza filosofica: il personaggio, Marco, riportato nel titolo, è una presenza virtuale: un dono non immediatamente visibile agli occhi dello spettatore, che si svelerà fugacemente per sparire allo stesso tempo e ricomparire sotto forma di un nuovo inizio.

Altro appuntamento al Teatro Tempio è venerdì 18 giugno, alle ore 21 con protagonisti gli allievi-interpreti della Compagnia Principianti della Scuola di Recitazione Nuova Didattica Teatrale, diretta da Andrea Ferrari con lo spettacolo Scenari. È possibile prenotare i biglietti, in ottemperanza agli ingressi contingentati, telefonando al nr. 349.1931877. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgono all'interno del Teatro Tempio. Il costo dell'ingresso - riservato ai soci - è di 15 euro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.andrea-ferrari.info.

