Alla scoperta dei beni confiscati alle mafie con la biciclettata "A ruota libera"

Che cos’è un bene confiscato? Esistono nella nostra provincia? Qual è la differenza tra confisca e sequestro? Ai mafiosi sono sempre stati sequestrati i propri beni? Domenica 2 giugno con una biciclettata risponderemo a queste ed altre domande, salteremo in sella insieme a Libera Modena per approfondire il tema dei beni confiscati alla criminalità organizzata con particolare attenzione ai beni del nostro territorio.

Il percorso partirà da Modena e passerà da Fiorano e da Castelnuovo, dove visiteremo due beni confiscati e scopriremo le loro storie e come sono utilizzati adesso. L’itinerario è di circa 42 km ed è adatto a tutti e a tutte.



Programma della giornata:

9.30: Ritrovo presso la Ciclofficina Popolare (sotto le gradinate del Novi Sad – Modena)

10.00: Partenza

12.30: Visita al bene confiscato di Fiorano Modenese

13.00: Pausa con pranzo al sacco

15.00: Visita al bene confiscato di Castelnuovo Ragone

17.00: Rientro a Modena e Merenda



Si consiglia l’uso del casco e di una pettorina catarifrangente. Per iscriversi e per ulteriori informazioni scrivete a uniliberamodena@gmail.com. Evento realizzato con il contributo di UniMoRe – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.