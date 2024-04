A San Prospero due giorni di eventi stellari con il Festival della Scienza e dell'Astronomia

Indirizzo non disponibile

Il Comune di San Prospero e il Circolo di Osservazione Scientifico tecnologico di Modena (C.O.S.Mo) organizzano il Festival della Scienza e dell’Astronomia, che si terrà sabato 20 e domenica 21 aprile. L’evento sarà costituito da una serie d’incontri che avranno luogo in alcuni dei ritrovi più importanti di San Prospero, tra cui lo Spazio Giovani presso la biblioteca comunale, il Centro Polivalente di via Chiletti e il campo da calcio Seidenari.

Astronomia, astronautica, mobilità, energie sostenibili e intelligenza artificiale saranno i temi al centro di questa due giorni rivolta a ragazzi e adulti, che nel corso dei seminari saranno guidati da un gruppo di esperti del settore. Appuntamenti e orari sono presenti sul volantino ufficiale dell’iniziativa.

Sabato 20 aprile alle 20 è prevista una cena all’aperto nello spazio adiacente alla Polivalente di San Prospero, mentre domenica 21 aprile si terrà un pranzo all’aperto nella medesima cornice. Per informazioni e prenotazioni si consiglia di scrivere una mail a prolocosanprospero@gmail.com.

L’Amministrazione comunale di San Prospero si dice particolarmente orgogliosa di questa manifestazione: "Un’importante operazione di divulgazione scientifica a livello locale, in un momento storico in cui la tecnologia è in rapido sviluppo e la cittadinanza ha il bisogno e il desiderio di essere informata su argomenti che determineranno il futuro della società", il commento.