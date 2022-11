“A tal dég!”, il gioco da tavolo di Modena si presenta all'ex Principe

Via Piave & Dintorni APS presenta la rassegna “A libro aperto in Zona Tempio”, incontri con autori modenesi o che raccontano storie di modenesità. Le serate, ad ingresso libero, si svolgono presso l’ex-cinema Principe in Piazzale Natale Bruni a Modena, col contributo del Comune di Modena - Quartiere 1.

Il quinto incontro sarà una conclusione di rassegna sui generis: anziché di un libro, si parlerà di un gioco da tavolo, la sua genesi e i suoi contenuti editoriali: venerdì 4 novembre alle ore 21 Stefania Fregni e Barbara Palazzini presenteranno, a pochi giorni dalla sua uscita in commercio, “A tal dég!”, gioco di contrattazione e investimento a tema Modena, edito da Demoela.

Le illustrazioni del gioco sono opera di Clod (Claudio Onesti) e Paolo Ruini, anche loro presenti alla serata.

Raccontano le autrici: “A Tal Dég significa “lo puoi ben dire!” oppure “lo puoi dire forte”, è un’espressione rafforzativa che si usa per dare risalto a un concetto espresso. Hai il Lambrusco nelle vene e anche in estate non rinunceresti mai a un piatto di tortellini? Se hai risposto “A tal dég!”, questo è il che fa per te!

A Tal Dég non è un gioco qualunque perché è stato pensato per accompagnare i giocatori attraverso tutto il territorio modenese, dai quartieri del centro di Modena alla provincia, per riscoprirne le tradizioni, le usanze e i modi di dire. Abbiamo calato tutto nel nostro contesto territoriale, ripensando a quello che più rende la nostra terra unica e speciale. E lo abbiamo fatto condividendo le nostre esperienze personali, quello che abbiamo vissuto in questi anni sul territorio, quello che conosciamo bene ma anche curiosità magari non così note”.