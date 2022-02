Carlo Verdelli porta le cronache di "Acido" a Forum Eventi

Il giornalismo è «la voglia di aprire una porta, ogni volta come se fosse la prima e non darsi pace finché non si è capito cosa c'è dietro, persone o storie che siano, senza trascurare alcun dettaglio, col dubbio permanente di aver tralasciato qualche elemento, con l'umiltà di ricominciare a cercarlo, e rovistare, buttare per aria le verità ufficiali, rompere scatole e le scatole a chiunque ci si trovi di fronte. A costo di essere brutali». E' così che concepisce il giornalismo l'direttore di Repubblica e della Gazzetta dello Sport Carlo Verdelli, e lo spiegherà lui stesso al pubblico del BPER Banca Forum Monzani domenica 27 febbraio alle 17.30 presentando il suo libro "Acido. Cronache italiane anche brutali" (Feltrinelli).

Queste pagine sono "un mosaico di grandi cronache, affrontate col rigore del mestiere e animate da una passione umana e civile", come riporta la quarta di copertina: casi celebri e storie dimenticate viste da un protagonista dell'informazione. Una storia d'Italia fatta di tante storie minori, alcune sconosciute che Carlo Verdelli ha incontrato e raccontato nella sua lunga carriera di giornalista; il libro è la summa di cronache e vicende che hanno reso il nostro Paese sempre più frammentato e diviso. Le inchieste dell'autore portano alla luce una verità che non potrebbe piacere ma che fotografa la situazione presente, anche grazie a quello che è successo nel passato. Non mancano però i segnali di speranza e di ripresa di uno spirito comune, che non sempre riescono a fare notizia.

Carlo Verdelli è editorialista del "Corriere della Sera". È stato il primo direttore editoriale per l'offerta informativa nella storia della Rai. Inoltre, vicedirettore di "Epoca" e del "Corriere della Sera". Ha diretto "Sette", "Vanity Fair", la "Gazzetta dello Sport" e, fino al 23 aprile 2020, "la Repubblica". Ha pubblicato I sogni belli non si ricordano (Garzanti, 2014), Roma non perdona. Come la politica si è ripresa la Rai (Feltrinelli, 2019) e Acido. Cronache italiane anche brutali (Feltrinelli, 2021).

Questa stagione di Forum Eventi è online e dal vivo: le persone interessate a intervenire agli incontri dovranno iscriversi sul sito del Forum www.forumguidomonzani.it. A registrazione completata si potrà selezionare l'evento a cui si vuole partecipare e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un'email riepilogativa con tutte le informazioni per l'ingresso. Per accedere è obbligatorio il super green pass.