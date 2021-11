Acquatica', mostra di pittura e vetrate artistiche fa tappa a Casinalbo di Formigine

Da sabato prossimo, 13 novembre, il Club la Meridiana di Formigine darà di nuovo spazio all’arte inaugurando “Acquatica” mostra di pittura e vetrate artistiche dell’artista di origini mantovane Barbara Ghisi.

Eclettica pittrice e scultrice, Barbara Ghisi proporrà ai visitatori oltre cinquanta opere che hanno come denominatore comune il tema dell’acqua e, in particolare, temi marini. Oltre a quadri realizzati con le tecniche ad olio, si potranno ammirare una serie di vetrate artistiche. In mostra anche tre opere che fanno parte dell’originalissima serie ‘Oblò’, dipinti ad olio caratterizzati dall’utilizzo di resine liquide su tele tonde, posizionate su plexiglas.

L’inaugurazione dell’esposizione, aperta a tutti, è fissata per le ore 17.30. Sarà presente l’artista che sarà intervistata dalla giornalista Cristina Boschini. La mostra, allestita all’interno della villa padronale ottocentesca, può essere visitata sino al 28 novembre nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 19.00. L’accesso è libero ma occorre essere in possesso del green pass e indossare la mascherina.

Barbara Ghisi, classe 1971, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Bologna, da molti anni è anche curatrice di mostre d’arte al Palazzo Ducale di Revere di Borgo Mantovano, nell’Abbazia di San Benedetto Po (MN) e nella villa del Club La Meridiana. Insegna pittura all’UPF Università Popolare di Formigine (MO) e dal 2005 tiene la rubrica artistica sul periodico MCG Magazine di Mantova. Ma resta principalmente artista, pittrice e scultrice. Grazie ai suoi personali temi marini dipinti ad olio e all’utilizzo di resine liquide su tele tonde, posizionate su plexiglas, nel 2021 ha creato la serie degli ‘Oblò’. Questa serie di opere per originalità e stile le ha permesso di entrare fra gli artisti prescelti della Galleria Murano Art Glass di Venezia e di Tivat a Porto Montenegro.