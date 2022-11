Gli acquerelli di Lorena Ghizzoni ed allievi in mostra a Carpi

Una nuova ed originale mostra di acquerelli realizzata in collaborazione con la sezione di Carpi dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) col patrocinio del Comune di Carpi. Vede protagonisti la nota acquerellista carpigiana Lorena Ghizzoni ed i suoi allievi del corso di Acquerello del circolo arci Giliberti di Carpi (Mo) con i libri d’artista ‘Ti regalo i miei desideri’. E’ un titolo suggestivo. Gli allievi, sotto la guida sapiente di Lorena, hanno dato forma e colore ai desideri di ciascuno con acquerelli raccolti in libretti individuali. Un’idea da regalare e regalarsi in occasione del prossimo Natale. I fascicoli realizzati dagli allievi vengono esposti unitamente ad altre loro opere.

Completa ed impreziosisce la mostra ‘Racconti di Luce e Colore’ - gli acquerelli di Lorena. Il titolo evoca i movimenti di acqua e pigmento che si uniscono a volte si scontrano o si sfumano senza soluzione di continuità. Spesso le forme lasciano protagonista il colore con risultati affatto prevedibili. Le opere in esposizione interpretano tre temi: Carpi e la sua piazza in cui il segno riproduce il contesto della piazza e il colore enfatizza gli umori che la animano; i paesaggi che l’artista descrive come esplosioni di colore ed infine i fiori che rappresentano per Lorena un momento catartico in cui le sfumature di colore si uniscono per dare forma all’armonia.

La mostra sarà visitabile dal 19 al 27 novembre 2022 presso la saletta della Fondazione C R di Carpi in Corso Cabassi n. 4 a Carpi (Mo).

Inaugurazione sabato 19/11/2022 ore 17,00 con apertura fino alle 19.00

Giornate ed orari di visita:

Domenica 20/11/2022 dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00

Venerdì 25/11/2022 dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00

Sabato 26/11/2022 dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00

Domenica 27/11/2022 dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00

Entrata libera e gratuita.