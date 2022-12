Concerti, gli Africa Unite live al Vibra Club di Modena

Dalla loro formazione nel 1981, continuano la loro lunga carriera che ha superato un importante traguardo: 40+1 anni di incredibili successi e riconoscimenti. Tra reggae, sperimentazioni sonore e attenzione ai temi sociali, gli Africa Unite hanno portato la loro musica in tutta Italia, in Europa e oltreoceano.

Non è Fortuna è la testimonianza dell’impegno e della coerenza di una band che in questi anni ha suonato sui palchi italiani e esteri, con coerenza invidiabile, prodotto centinaia di brani e oggi è ancora qui a presentare un nuovo lavoro e un nuovo tour (40+1 Tour). La band, in questi anni, non si è mai sciolta ed ha continuato a macinare concerti su concerti. Oramai anche di questi si è perso il conto.

Gli Africa Unite sono quindi molto orgogliosi di ribadire che la fortuna non ha avuto un ruolo rilevante nella loro vita musicale. Anzi ….. duro lavoro, 3 viaggi andata e ritorno sulla luna con il furgone, litigi, riappacificazioni, cambi di formazione, sudore e, purtroppo, gravi lutti. Ma sempre tantissimo impegno, voglia di migliorarsi, nel suono, nella tecnica e nella scrittura.

L’album Non è Fortuna si pregia della partecipazione di quattro ospiti d’eccezione: nella title track dell’album troviamo David Hinds, cantante della band britannica Steel Pulse che ha influenzato non poco lo stile di Africa Unite; Brinsley Forde, cantante degli Aswad, interviene in “Bilancio inutile”; Tonino Carotone è la voce in “Tuyo”; infine il giovane rapper Tito Sherpa, recente scoperta della band, interviene in “La Grande Truffa del Millenio” e “Amori Scarichi”.

Gli Africa Unite saranno in concerto venerdì 16 Dicembre al VIBRA CLUB Modena. Apertura porte 22:30, concerto dalle 23:30. Ingresso riservato ai soci arci