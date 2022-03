Al Comunale "Contemporary Dance 2.0" interpretato dalla compagnia Shechter

Va in scena venerdì 25 marzo alle 20.30 al Teatro Comunale di Modena Contemporary Dance 2.0 interpretato dalla compagnia SHECHTER II. Il nuovo spettacolo di Hofesh Shechter, coreografo tra i più acclamati della scena internazionale, debutta in Italia (a Vicenza il 23 e a Modena il 25) prima di trasferirsi al Théâtre de la Ville di Parigi per tre settimane di repliche. Un lavoro originale e adrenalinico, come tutte le creazioni dell’artista, che emana un forte potere di coinvolgimento emotivo - “la materia emozionale” delle creazioni come l’ha definita Shechter in una recente intervista, che rende unica ogni performance -.

Tratto dalla produzione originariamente creata per GöteborgsOperans Danskompani nel 2019, Contemporary Dance 2.0 è completamente ripensato per la nuova generazione di danzatori selezionati per la compagnia Shechter II con una call internazionale e seguiti passo a passo dal coreografo. Un progetto biennale che lo vede impegnato a sostenere i giovani artisti ed accompagnarli nella pratica quotidiana di danza fino alla messa in scena dello spettacolo appositamente creato per loro. Un collegamento importante tra il mondo della formazione e quello professionale ad un livello d’eccellenza. Contemporary Dance 2.0 parla con immediatezza allo spettatore grazie all’intensità del linguaggio coreografico di Shechter, ed è una creazione energica, sostenuta da una colonna sonora dal ritmo incalzante con richiami alla musica hip-hop, folk, a quella di Johann Sebastian Bach e al jazz. Le eccezionali capacità degli interpreti, garantite dallo scouting severo e attento di Shechter, contribuiscono al clima “furiosamente esaltante” del balletto che si prende gioco, con ironia e intelligenza, della danza contemporanea e della danza che imperversa nei video pop, ricreando un’atmosfera da discoteca. Ovviamente in puro, elettrizzante, stile Hofesh Shechter.

Hofesh Shechter è conosciuto come uno dei coreografi contemporanei più emozionanti, grazie alle sue composizioni di musica che accompagnano l’eccezionale fisicità del suo movimento. Nel 2007, The Place, il Southbank Centre e il Sadler’s Wells Theatre gli commissionarono In your rooms, che valsero il premio Critics’ Circle Award per la migliore coreografia moderna. Nel 2008 ha fondato a Londra la Hofesh Shechter Company, che ha raggiunto in breve tempo fama internazionale. Le sue creazioni sono presenti nel repertorio delle più importanti compagnie di danza nel mondo fra cui Royal Ballet Londra, Ballet de l’Opéra de Paris, Nederlands Dans Theater, Alvin Ailey American Dance Theatre, Candoco Dance Company, Batsheva Ensemble, Royal Ballet of Flanders. Nel 2018 è stato insignito del titolo di OBE (Ordine dell’Impero Britannico) per la sua dedizione alla danza e nello stesso anno la BBC ha prodotto il film Hofesh Shechter’s Clown.