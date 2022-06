Al CRAC di Castelnuovo inaugura “Mostri marini”di Luce Raggi

L'artista faentina Luce Raggi porta un intervento site specific a CRAC, lo spazio dedicato all'arte contemporanea sotto le mura medievali di Castelnuovo. “Mostri marini” è la terza esposizione dell'anno di CRAC e sarà allestita da domenica 12 giugno fino al 31 luglio.

“Il lavoro di Raggi – si legge nel testo di accompagnamento – si fonda sull'assimilazione delle sue esperienze quotidiane, siano esse ordinarie e straordinarie. Per esprimere i suoi concetti gioca con la vita e l'ironia come un interessante gioco mentale, comunicando attraverso le immagini e le parole al pubblico”.

Nata a Faenza con un pennarello nero in tasca, ha studiato Illustrazione all'Istituto Europeo di Design (IED) e Pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano. Da allora si è fatta conoscere con mostre personali e collettive in Italia e nel mondo, specialmente in Oriente con esperienze in Cina, Giappone e Corea del Sud. Tornata nella sua Faenza, ha recentemente aperto Casa Studio Raggi di fronte al MIC – Museo Internazionale della Ceramica, con annessa la Another Fucking Gallery, uno spazio indipendente per l'arte contemporanea da lei gestito.