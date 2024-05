Al parco Novi Sad: c'è il Mercato straordinario

Domenica 19 maggio, dalle 7.30 alle 14, si rinnova il tradizionale appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese e l’anello del parco Novi Sad all’ombra del Foro Boario a pochi passi dal centro storico di Modena si trasforma in una vetrina commerciale a cielo aperto.

Ampia e varia l’offerta: abbigliamento e calzature per tutta la famiglia, proposte artigianali e di tendenza per rinnovare gli ambienti, accessori e casalinghi utili per le operazioni domestiche, verdura e frutta di stagione dei produttori agricoli e le prelibatezze alimentari per soddisfare i golosi o per scoprire nuovi sapori.

Valore aggiunto il giusto prezzo, la cortesia, la professionalità e la simpatia degli operatori.