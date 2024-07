Al parco Novi sad c'è l'evento Fatto in Italia

Si rinnova l’appuntamento con l’evento Fatto in Italia della seconda domenica del mese, dedicato agli amanti dello shopping all’aria aperta che sono alla ricerca di novità in ambito di abbigliamento e calzature per le imminenti ferie estive.

Il 14 luglio dalle 7 alle 14.30 nell’anello esterno del parco Novi Sad in centro a Modena su diverse decine di banchi si potranno trovare oltre all’abbigliamento anche biancheria per tutta la casa, stoviglie e attrezzi per la cucina. Luogo ideale anche per scegliere gli attrezzi del mestiere per una vacanza in spiaggia perfetta, ad esempio secchielli, palette per la sabbia, formine e salvagenti.

Non mancheranno proposte per l’hobbistica e il fai da te, e bulbi, piante verdi e fiorite per terrazzi e giardini.

Prezzi come sempre alla portata di tutti i portafogli, valore aggiunto i sorrisi, la professionalità e la cortesia degli operatori ambulanti.