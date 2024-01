Al via il corso gratuito di teatro per adolescenti dai 14 ai 19 anni

La scuola di Teatro Blue Rose, diretta da Daniele Sirotti e attiva a Modena, Carpi e Sassuolo, offre per le sedi di Modena e Sassuolo in collaborazione con l’Associazione culturale ACCADEMIAMO aps un corso gratuito di quattro incontri, destinato agli adolescenti dai 14 ai 19 anni, per avvicinarli alla splendida arte del Teatro di Prosa. Il Teatro di Prosa è quel teatro fatto di battute, copioni, dialoghi e specchio del reale, emblema del “giochiamo seriamente a fare finta che..” ; un corso di Teatro di prosa offre la possibilità ai ragazzi e alle ragazze, oltre che di lavorare su contenuti e tecniche interessanti, di socializzare, di superare timidezze, di acquisire più scioltezza nel parlare in pubblico, di potenziare la propria autostima, la memoria e la creatività.

“Sono molto contento di potere offrire questa opportunità agli adolescenti, perché oggigiorno vivono appieno la dimensione social col filtro dello smartphone, ma spesso con più fatica e meno occasioni quella delle esperienze e relazioni interpersonali condivise in presenza coi coetanei: il mio metodo di insegnamento è il risultato di anni di carriera come attore, regista e formatore. Propongo corsi che divertono e stimolano i partecipanti, ma soprattutto trasmettono insegnamenti rispetto all’arte del Teatro e della sua

storia. Coi ragazzi e le ragazze parliamo, ci confrontiamo e lavoriamo insieme sul testo e sulla presenza in scena. Lo spettacolo finale rappresenta gli obiettivi raggiunti insieme ai ragazzi, obiettivi sia dei singoli che del gruppo, evidenzia Daniele Sirotti.

Il corso gratuito per adolescenti dai 14 ai 19 anni per la sede di Modena si terrà presso il Teatro Tempio da martedì 16 gennaio e per quattro martedì consecutivi, dalle ore 18 alle ore 20.00. Il corso gratuito per adolescenti dai 14 ai 19 anni per la sede di Sassuolo si terrà presso il Circolo Culturale Fossetta da lunedì 15 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

È possibile iscriversi contattando via wp il Direttore della Scuola al numero 3386540137 o compilando il form sul sito www.blueroseteatro.it.

Daniele Sirotti è Direttore e docente dei corsi di teatro Blue Rose, docente di recitazione al MAB arti del Fashion, presso Unimeier di Milano, Presidente di Accademiamo aps e regista della Compagnia del Sidro una compagnia amatoriale stabile. Lo studio dell’Arte Drammatica lo porta prima a Bologna, poi a Milano e infine a Roma dove si diploma attore nel 1999 alla Scuola di Dizione e Recitazione “Ribalte di Enzo Garinei”; in seguito approfondisce il Metodo Strasberg presso la “Black Nexxus Inc. Acting School” di New York.Nello stesso anno del diploma, debutta nel mondo del professionismo diretto da Aldo Giuffrè ne “Il malato immaginario” di Molière nel ruolo di Cleante. Quasi contemporaneamente debutta nel cinema: è scelto da Pupi Avati per il ruolo di Terzo nel film “La via degli angeli”. E ‘scelto da Gabriele Lavia: entra nella sua prestigiosa compagnia e viene da lui diretto per diversi anni in vari fortunati spettacoli.

Spaziando nella prosa, nel musical e nel cinema è diretto da registi stimolanti tra i quali, inoltre, spiccano Franco Zeffirelli, Pietro Garinei, Michele Guardì, Citto Maselli, Matteo Tarasco, Antonio Maiello, Xian Zhang, Alice Rohrwacher, Henning Brockaus, Walter Manfrè.

Nel 2005 è il protagonista del film “Carnevalai” per la regia di Carlo Gazzotti con cui partecipa alla 62° Mostra del Cinema di Venezia.

Dal fortunato e prolifero sodalizio artistico con l’artista e performer romana Francesca Fini nascono, tra i vari lavori, il pluripremiato cortometraggio Touchless nel 2014 e, nel 2016, la performance dal titolo La Masca, realizzata e presentata al Watermill Center di Bob Wilson a New York.

Esperto di scherma teatrale presso la “Scuola d'Armi Musumeci Greco” di Roma; preparatore artistico per varie Associazioni; docente di Dizione Italiana e Public Speaking ( per privati e Aziende) , è Accademico dell'Accademia Angelico Costantiniana” di Roma.

È stato scelto come Voce recitante del progetto Radio Dante, un progetto dell’artista romana Francesca Fini, commissionato dall’istituto di cultura italiana di Tirana, per celebrare i 700 anni dalla morte del poeta. Attualmente è anche in tournee con grande successo nella Regione Puglia come regista dello spettacolo #lalocandiera2.0, prodotta dalla compagnia Scene di Bari.

Per ulteriori informazioni Maja Argenziano per SCUOLA DI TEATRO BLUEROSE E ACCADEMIAMO APS – 3351807957