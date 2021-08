Alba all'Oratorio di San Michele con i poeti Carrera, Malavasi e Tagliaferri

A salutare l'alba di domenica 8 agosto, alle ore 6.10, saranno le giovani voci dei poeti Federico Carrera, Francesco Malavasi e Fabrizio Tagliaferri. I loro versi risuoneranno alle prime luci del giorno presso l'Oratorio di San Michele, gioiello dell'arte romanica incastonato tra le colline di Castelvetro di Modena (Via Tiberia 26) in una splendida posizione panoramica.

Federico Carrera (Modena, 2000) studia Lettere Classiche all'Università di Bologna. Nel gennaio 2019 pubblica la sua prima raccolta di poesie, Frammenti di noia (Edizioni Effetto). A settembre 2021 è prevista l'uscita di una seconda raccolta, Tentativi di vita (Edizioni Effetto).

Francesco Malavasi, 23 anni, è il fondatore del collettivo poetico Modena City Rimers. Ha pubblicato nel 2021 Pyramiden con l'illustratore Edoardo Cottafavi e Accontentarsi delle briciole (Gli Elefanti edizioni) con Federico Carrera. È attivo nel mondo della poesia performativa.

Fabrizio Tagliaferri ha pubblicato le raccolte poetiche L'uomo col cuore in soffitta (2014) e Cilindro, papillon e benzina (2015), entrambe edite da Edizioni Terra Marique. Fa parte del gruppo musicale Poesie in musica e del collettivo poetico Modena City Rimers.

Le letture poetiche saranno accompagnate alla chitarra da Rita Casagrande e Claudio Scopigno.

Rita Casagrande, diplomata in chitarra, ha all'attivo numerose esperienze concertistiche sia come solista che in formazioni di musica da camera. Fa parte dell'Eon Guitar Quartet col quale ha inciso un disco. Nel 2002 fonda il DIA DUO con Claudio Scopigno.

Claudio Scopigno si diploma in chitarra classica nel 1999. Da sempre affronta la chitarra nelle sue diverse sfaccettature, vivendo il panorama musicale trasversalmente, dalla musica classica fino alla forma più estrema di sperimentalismo rock.

L'Oratorio di San Michele, risalente al XII secolo, è situato tra i torrenti Guerro e Nizzola, a metà strada tra Levizzano e Castelvetro. L'edificio mantiene l'antica pianta rettangolare e la decorazione della facciata principale, a ovest. Nella porta del lato meridionale è conservato l'archivolto adorno di un fregio a palmette. L'interno è invece ornato da affreschi trecenteschi.

Per raggiungere l'Oratorio, percorrere il tratto segnalato della Via Romea fino a Via Cimitero, poi dal Podere Diamante proseguire per Via Tiberia.

Per questo evento non sono previste sedie, è quindi consigliato munirsi di coperta e/o cuscino.

Gli eventi di Poesia Festival '21 sono a ingresso libero e gratuito con posti distanziati nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...