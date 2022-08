Alla scoperta delle meraviglie d'Appennino, musica e parole con "Alberi in Cammino"

Indirizzo non disponibile

L'Acero Montano di Fanano e l’Olmo Montano di Pievepelago saranno i protagonisti delle ultime tappe di Alberi in Cammino, il progetto di Gabriele Parrillo con cui l’Associazione Comuni Virtuosi, la Regione Emilia Romagna e il Festival della Lentezza promuovono la riscoperta delle meraviglie dell’Appennino, giganti secolari dalle folte chiome che diventano anche teatri naturali per spettacoli itineranti. Dopo l’anteprima del 4 giugno a Bagnacavallo (RA), e le date del 2 luglio a Quattro Castella (RE), e del 3 luglio a Tizzano (PR), la rassegna arriva nel territorio modenese.

Sabato 27 agosto alla Fattoria Poli di Fanano (MO), proprio di fronte allo spettacolare panorama del Cimone, dove troneggia l'Acero Montano, e quello di domenica 28 agosto, presso l'incantevole borgo di Case Mordini a Pievepelago (MO), regno dell'Olmo Montano.

I camminatori saranno guidati dai suoni e dalle parole che faranno da eco alla voce del bosco, mentre le note del violoncello condurranno al cospetto dei giganti verdi. Lo spettacolo mette insieme una serie di testi suggestivi, che costituiscono delle vere e proprie indicazioni di regia su come vivere questo cammino dedicato agli alberi Madre: un intessersi di parole, note e passi di danza, in un respiro comune, dove i camminatori si troveranno magicamente protagonisti. L’attore e regista Gabriele Parrillo, voce narrante, sarà accompagnato dalla danzatrice e coreografa Cora Steinleger e dalla violoncellista Daniela Savoldi, alchimista del suono.

Gli incontri si svolgeranno dalle 17.00 alle 19.00 e avranno la caratteristica di un facile cammino di circa 30/45 minuti per raggiungere l’albero, dove si terrà lo spettacolo, con ritorno previsto prima del crepuscolo.



Sono già attive le prenotazioni per partecipare gratuitamente all’evento di Fanano: https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-alberi-in-cammino- fanano-mo-349580273007 e di Pievepelago: https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-alberi-in-cammino- pievepelago-mo-349589701207. Per informazioni sul luogo: tel. 3474585280.