Con Alberto Bertoni per parlare di "Inchiostri democratici. Fra biro e bic, le penne in rivolta"

Proseguono alla Fondazione San Carlo di Modena gli incontri dedicati agli “Oggetti rivoluzionari”, oggetti che hanno segnato, nell’uso quotidiano e nell’immaginario, le grandi rivoluzioni del secolo scorso. Giovedì 9 maggio, alle ore 18, presso la Sala Verde della Fondazione San Carlo, Alberto Bertoni, poeta e docente presso l’Università di Bologna, parlerà della rivoluzionaria penna a sfera, piccolo oggetto che ci accompagna tutti i giorni da quasi un secolo.

L’incontro dal titolo “Inchiostri democratici. Fra biro e bic, le penne in rivolta” si inserisce nell’ambito del progetto pluriennale “Rivoluzioni”, promosso da Fondazione Collegio San Carlo, Istituto Storico di Modena, Centro Documentazione Donna Modena, Comitato per la Storia e le Memorie del Novecento del Comune di Modena e Fondazione di Modena.

Quella che comunemente chiamiamo penna bic, la dobbiamo al giornalista ungherese László Biró che nel cercare un utensile per scrivere più pratico della penna stilografica, nel 1938, insieme al fratello chimico, brevettò la prima penna biro formata da un tubo contenente inchiostro e da una piccola sfera rotante di acciaio inserita sulla punta. In Italia arriverà nel 1948 diventando ben presto uno strumento indispensabile per chiunque.