“Albinelli Street" per vivere all’aperto sotto le stelle le bellezze del mercato

“Albinelli Street" rappresenta un’occasione per far conoscere il Mercato Albinelli ai modenesi che non lo frequentano e a chi viene da fuori città e, anche, per dare l’opportunità a chi è già nostro cliente di viverlo ‘all’aperto’, in una nuova versione grazie ai ristoranti del Mercato Albinelli e a tanti ospiti.

Il Mercato scende in strada e va ‘sotto le stelle’ con 10 stand degli operatori dell’Albinelli che proporranno street food in piazza XX Settembre oltre alla consueta presenza della ristorazione in via Albinelli. Il Mercato tradizionale resterà chiuso, ma appunto diversi banchi saranno protagonisti della festa. Sarà una serata all’insegna del buon cibo, da consumare in strada come aperitivo, e della buona musica dal vivo e con dj set, con ospiti di primo livello. E chi verrà potrà conoscerci e, lo speriamo davvero, tornare a trovarci per scoprire nel Mercato Albinelli un luogo di casa, il ‘cuore’ di una città splendida come la nostra Modena”. Andrea Solieri, presidente del Consorzio Mercato Albinelli, presenta così l’iniziativa che andrà in scena sabato 11 giugno a partire dalle ore 18 e che si concluderà a mezzanotte.

Oltre al cibo di strada, ad allietare lo spazio tra piazza XX Settembre e via Albinelli, saranno la cantautrice Valentina Tioli reduce dal nuovo singolo ‘Amoremaremoto’, la jazzista e cantautrice, oltre che scrittrice, Morgana Montermini, che ha recentemente dato alle stampe ‘La Musica e le parole degli angeli’ e si esibirà con un trio jazz, il Dj set con Diego Ferrari e Radio Stella. Con in più un ospite d’onore del calibro del cantautore bolognese Andrea Mingardi, che proprio nella nostra città ha mosso i primi passi musicali che lo hanno poi portato al successo nel panorama musicale italiano.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Modena, si pone anche come momento di animazione del centro storico cittadino offerto dal Mercato Albinelli ed è realizzato in collaborazione con Radio Stella e GP Eventi e sostenuto da Hotel Zoello, GT Technology, Digiornoauto e Printing Group.

Ad ‘Albinelli Street’ si potranno trovare tanti prodotti: aperitivi e cocktail vari, panini farciti, gnocco fritto, crescentine, affettati, formaggi, pizzette, arrosticini, primi e secondi di pesce, arancini di riso di mare, spiedini di pesce, frittura mista di pesce, frittelle di baccalà, tortelloni, tortellini, gramigna alla salsiccia, secondi di carne, frittelle di carne, spiedini di frutta, dessert e dolci vari, prodotti di pasticceria, yogurt con frutti di bosco, macedonia di frutta oltre alle bevande, acqua, vino e birra alla spina.