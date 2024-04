Alla Bottega di Merlino presentazione dell'albo "Il tempo siamo noi" e laboratorio con gli autori

Il 6 aprile 2024 alle 17.45 la Bottega di Merlino, la libreria di via Ciro Menotti a Modena, ospiterà un appuntamento imperdibile a ingresso gratuito con la collaborazione della casa editrice Franco Cosimo Panini.

Verrà presentato il nuovo albo "Il tempo? Siamo noi!" con gli autori Stefano Ascari, Evelyn Daviddi e Christian Lodesani: "…che strana faccenda il tempo... a volte scappa via veloce, a volte è così lento che sembra non passare mai. Conosciamo insieme le ore, i minuti e i secondi e scopriamo quante cose si possono fare in una giornata!". Un libro giocoso e poetico che riesce a raffigurare e a spiegare ai bambini un concetto astratto come quello del tempo in modo insolito e divertente. Secondi, minuti e ore, il prima e il dopo, l'oggi e il domani prendono forma e si trasformano in simpatici personaggi che si raccontano con esempi riconoscibili anche dai più piccoli, diventando così momenti reali e tangibili nella quotidianità.

Dopo l'incontro di presentazione dell'albo si terrà un laboratorio creativo con gli autori, per bambini dai 6 agli 8 anni. Prenotazione necessaria a info@labottegadimerlino.it, oppure chiamando lo 059212221.