Continua il viaggio di Aldo Cazzullo nell'opera di Dante: a Forum Eventi "Il posto degli uomini"

Domenica 17 ottobre alle ore 18.00, a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, il giornalista Aldo Cazzullo continua il suo viaggio attraverso l’Italia in compagnia di Dante Alighieri con un secondo volume, ispirato dal Purgatorio: “Il posto degli uomini. Dante in Purgatorio dove andremo tutti” (Mondadori). Il primo volume “A riveder le stelle” che ha superato le 250mila copie, era dedicato all’Inferno dantesco; nel secondo volume Cazzullo rivolge il suo sguardo al luogo dove il tempo, a differenza che sulla Terra, non avvicina alla morte, bensì alla salvezza. Il Purgatorio è “il posto degli uomini” anche perché, come tutti abbiamo amaramente sperimentato negli ultimi due anni, il Purgatorio può essere anche qui, sulla Terra. La pandemia ha messo ciascuno di fronte alla prova della vita. L’importante adesso non è dimenticarla ma superarla, certi che deve rappresentare non il punto basso, ma il punto alto del nostro ciclo. Quindi è arrivato il momento di asciugare le lacrime, di ripartire “consapevoli che il peggio è alle spalle e il meglio davanti agli occhi, e di sentirci come si sente Dante in cima alla montagna del Purgatorio: puro e disposto a salire a le stelle”.

Questa edizione autunnale di Forum Eventi è finalmente anche dal vivo: le persone interessate a intervenire agli incontri dovranno iscriversi sul sito del Forum www.forumguidomonzani.it. A registrazione completata si potrà selezionare l'evento a cui si vuole partecipare e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un'email riepilogativa con tutte le informazioni per l'ingresso. Per accedere è obbligatorio il green pass o un tampone negativo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...