Castelnuovo, “Armonie in centro” tra musica e parole

Da Gino Paoli a Pino Daniele, da Lucio Battisti a Mina, passando per Sting, Sade, Marvin Gaye e tanti altri. Alessandra Ferrari e Stefano K, due musicisti con alle spalle collaborazioni di grande prestigio, saranno protagonisti mercoledì 13 luglio di “Armonie in centro”, evento organizzato dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone in collaborazione col Circolo Caos, che alternerà musica dal vivo e la lettura di brani scelti da parte delle Donne del Caos.

Sul palco di via Roma, sotto le suggestive lanterne del centro, la voce di Alessandra Ferrari accompagnata dalla chitarra e dal basso di Stefano K faranno rivivere alcune delle canzoni più belle della musica italiana e internazionale di ieri e di oggi, con arrangiamenti inediti e particolari, per una serata dall’atmosfera speciale.