"Al volante della mia vita", il viaggio interiore di Alessandra Pederzoli

Gli appuntamenti di dicembre di Forum Eventi cominciano sabato 3 alle 17.30 presso la chiesa San Carlo di Modena con Alessandra Pederzoli, modenese doc, e il suo libro "Al volante della mia vita" (Artioli editore) dove racconta una storia, la sua, che insegna moltissimo: insegna come resistere agli urti senza spezzarsi e soprattutto insegna che per rialzarsi è necessario cambiare punto di vista.

Alessandra è dottoressa commercialista e professoressa di Scienza delle Finanze presso l'Università di Modena e Reggio Emilia; è anche appassionata di politica, musica, sanità e psicologia: "L'idea di questo libro è nata tre anni fa, quando il tumore con cui combatto da quindici anni mi ha messo KO, costringendomi a cinque mesi di ospedale. La luce che entrava da quella finestra era troppa: il bisogno di condividere è prevalso sulla paura. Il filo conduttore del libro però risale a molto prima di quell'episodio; così ho pensato di condurre il lettore in questo piccolo viaggio interiore, che vede l'essere protagonisti della propria vita e il sapersi al tempo stesso affidare, abbandonandosi in volo, come due rovesci della stessa medaglia".



Infoline: BPER Banca Forum Monzani, tel. 059 2021093