La tecnologia nel XXII Secolo, tra Cina e USA. Alessandro Aresu a CNA Modena

La lotta al vantaggio tecnologico, una sfida che si gioca in campi come quello dei semiconduttori, dei chip, di materie prime come il litio e cobalto, oltre che su tutto ciò che riguarda il digitale. La tecnologia, che è il territorio su cui già da alcuni anni si stanno misurando Cina e Stati Uniti.

Di tutto questo ne parlerà Alessandro Aresu, che mercoledì 23 novembre alle 20.45 sarà alla CNA di Modena, in via Malavolti 27, per presentare il suo ultimo libro, “Il dominio del XXI secolo: Cina, Usa e la guerra invisibile sulla tecnologia”.

Un incontro per capire meglio ciò che sta avvenendo, spesso sottotraccia, ma che condizionerà la nostra vita nei prossimi anni. Aresu peraltro conosce da vicino questi ambiti: consigliere scientifico della rivista “Limes” ha lavorato per diverse istituzioni (il Ministero dell’Economia e delle Finanze, quello degli Esteri, poi l’Agenzia spaziale italiana). Tra i suoi libri vanno ricordati L’Interesse Nazionale: la bussola dell’Italia, I cancelli del cielo, le potenze del capitalismo politico.

La serata è gratuita e aperta al pubblico.