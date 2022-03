Aprile all'insegna dei libri e della musica rock, gli appuntamenti a La Tenda

Ci sono la presentazione del libro di Alessia Bellino e il concerto rock degli “Ed” nella programmazione settimanale della Tenda, dove il mese di aprile inizia con due nuovi appuntamenti della rassegna culturale inserita nell’ambito delle attività proposte dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena. Le iniziative nella struttura di via Monte Kosica, entrambe alle ore 21, sono a ingresso gratuito e l’accesso è consentito solo agli spettatori muniti di Green pass rafforzato e in possesso di mascherina Ffp2. Si consiglia la prenotazione sul sito web www.comune.modena.it/latenda.

Il programma si apre venerdì 1 aprile con un nuovo incontro della rassegna “Dialogo con l’autore” a cura dell’associazione culturale L’Asino che vola, in cui si presenta il volume “Dalla corsia alla corsa” (ProgettArte edizioni). Nel volume Alessia Bellino, intervistata nell’occasione da Filippo Franchini, racconta come un percorso di guarigione da una malattia possa essere paragonato a una maratona fatta di allenamento, tappe, fatica, soddisfazione e di un traguardo. Forte anche dell’esperienza da runner, Bellino racconta chilometro dopo chilometro, attraverso avvenimenti, riflessioni e disegni a mano libera, le tappe del percorso per guarire, condividendo la sua storia affinché possa essere di ispirazione e incoraggiamento per altre persone.

È dedicata alle sonorità rock, invece, l’iniziativa di sabato 2 aprile, col live della band “Ed”, impegnata in questa tappa modenese nell’ambito del tour per i dieci anni dell’album “One hand clapping”. Ai gruppi “Ventre” e “Le piccole morti” è affidato il compito di aprire il concerto.

Il programma completo e le modalità di prenotazione delle iniziative sono consultabili online su www.comune.modena.it/latenda e sulla pagina facebook “La Tenda”.