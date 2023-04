Alfabetizzazione digitale: dispositivi “Android” nel nuovo incontro proposto da MakeItModena

Nuovo incontro gratuito di alfabetizzazione digitale in arrivo. Con lo smartphone si può ottenere l’identità digitale Spid, accedere al Fascicolo sanitario elettronico e salvare le fotografie: sono solo alcune delle attività su cui si concentra l’incontro, in cui vengono approfondite le funzionalità dei dispositivi “Android”, proposto da MakeItModena. L’appuntamento è per martedì 2 maggio, dalle ore 14.30 alle 16, negli spazi comunali di strada Barchetta 77.

L’incontro rientra nell’ambito delle attività della “palestra digitale”, uno spazio che offre diverse opportunità per “allenarsi” con l’informatica, l’elettronica e la tecnologia partecipando a corsi, eventi e laboratori e utilizzando strumenti digitali a disposizione degli iscritti. Nel programma di maggio di MakeItModena c’è anche un nuovo corso di informatica di base (posti già esauriti) articolato in quattro appuntamenti mattutini dall’8 al 12.