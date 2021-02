Alimentazione e covid, l'ex Ministro Martina a Forum Eventi

Si aprono con una riflessione sulla questione alimentare al tempo del Covid gli incontri con l'autore di febbraio di Forum Eventi, organizzati dal Bper Banca Forum Monzani di Modena. Alle 17.30 di domani, si legge in una nota, l'ex ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, presenterà il suo libro 'Cibo sovrano' nel quale cerca di rispondere alla domanda su "quale sarà il cibo del futuro e il modello agricolo e alimentare che ne assicurerà la produzione".

Con lui, nell'evento che sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Forum e dall'account twitter 'GruppoBPER_PR', ci sarà Andrea Segrè,

L'analisi principale che emerge dal libro, spiegano gli organizzatori, è che "nei primi cinque mesi del 2020 il mondo ha toccato con mano l'inadeguatezza di due visioni opposte, quella dei 'globalisti' e quella dei 'sovranisti'". Secondo Martina, invece, "la strategia vincente per trovare un nuovo equilibrio è acquisire consapevolezza dell'importanza della sovranità alimentare dei popoli, della necessità ormai improrogabile di una svolta ecologica dello sviluppo e del salto di qualità indispensabile per un sistema di regole più forti per il commercio globale, in grado di superare una volta per tutte gli errori e le storture del passato".