Le Cirque Top Performers porta lo spettacolo "Alis" al Palapanini

D ebutto a Conegliano e a seguire Bassano del Grappa con 5 sold-out su 7 spettacoli. Poi Lucca, adesso Rimini il 2, 3, 4 dicembre e quindi finalmente, Modena al Palapanini il 9, 10, 11 dicembre , quinta tappa del nuovo tour. Gli applausi di migliaia di spettatori hanno già salutato con entusiasmo lo show ALIS di Le Cirque Top Performers, che annovera i migliori artisti al mondo del Circo Contemporaneo e del Cirque du Soleil.

Un collettivo di caratura mondiale, formato da 25 artisti selezionati tra i migliori del circo contemporaneo, molti dei quali vantano partecipazioni in alcune delle produzioni di maggior successo del Cirque du Soleil. Sono le star acclamate sui palcoscenici di tutto il mondo, pluripremiate con i riconoscimenti più ambiti e prestigiosi per le performance che le hanno rese famose, ma che presenteranno anche numeri inediti creati appositamente per ALIS. Equilibristi, acrobati, clown, cantanti e musicisti, sul palco con 14 numeri eccezionali e che in ogni disciplina tendono ai limiti delle possibilità umane. Oltre 90 minuti di show senza interruzioni e senza mai usare animali.

ALIS è lo spettacolo che prende per mano lo spettatore e lo rende partecipe attraverso un filo conduttore che attinge anche dalla letteratura fantastica dell’‘800 e dal capolavoro di Lewis Carroll. Non c’è un inizio e una fine, ma un’esperienza densa di emozioni e performance indimenticabili perché, come afferma Onofrio Colucci: “ALIS è un viaggio alla scoperta di ciò che non t’aspetti, per imparare di nuovo a meravigliarsi”.

Le Cirque Top Performers