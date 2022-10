All'hangar rosso tiepido il conerto del trio Les Aquarelles

All' hangar rosso tiepido sabato 29 ottobre in scena il trio Les Aquarelles. per una serata concerto alle ore 18.00

ll trio Les Aquarelles nasce nel gennaio 2018 come progetto di musica da camera volto ad esplorare una pluralità di repertori: dalla musica operistica alle opere di musica vocale da camera, dalla musica sacra alle trascrizioni di celebri brani del repertorio colto, nonché le composizioni cameristiche strumentali per flauto e arpa, impegnandosi per coltivare e sperimentare la ricchissima combinazione dei timbri del flauto, dell’arpa e della voce. Il costante lavoro del trio nell’esplorare orizzonti sonori e nuovi repertori è volto alla ricerca di una sonorità unica che metta in risalto la bellezza degli strumenti e della voce, nonché della loro unione e del loro dialogo.

TRIO LES AQUARELLES - Alessia Cavuoti (soprano), Claudia Piga (flauto), Morgana Rudan (arpa).

Programma

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Una donna a quindici anni (Così Fan Tutte)

Gaetano Donizetti (1797-1848)

Benedette queste carte (Elisir d’Amore)

Cavatina di Rita (Rita)

Sonata (Larghetto e Allegro) - per flauto e arpa

Francesco Paolo Tosti (1846-1916)

Sogno

Franz Lehár (1870-1948)

Romanza della Vilja (La Vedova Allegra)

Frédéric Chopin (1810-1849)

Variazioni per flauto sulla Cenerentola di Gioachino Rossini - per flauto e arpa

Giacomo Puccini (1858-1924)

Chi il bel sogno di Doretta (La Rondine)

O mio babbino caro (Gianni Schicchi)

Pietro Mascagni (1863-1945)

Intermezzo sinfonico (Cavalleria Rusticana) - per flauto e arpa

Giacomo Puccini (1858-1924)

Quando me’n vo (La Bohème)