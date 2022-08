All you can eat di griglia a Castelfranco per il primo festival BBQ d'Italia

Dal 26 al 28 agosto arriva al Parco Ca' Ranuzza di Castelfranco Emilia "All You Can Grill Festival", il primo festival Beer&BBQ d'Italia.

Ci sarà un all you can eat di griglia a 20 euro (bevande escluse), una zona street food con specialità diverse (anche per vegetariani e celiaci) per soddisfare tutti i palati. Ad accompagnare queste delizie ci saranno le classiche birre artigianali, e non mancherà la musica dal vivo e Dj Set.

Durante tutte e tre le giornate, l'appuntamento è dalle ore 18.00 a mezzanotte; ma sabato 27 e domenica 28, l'evento si terrà anche dalle 12.00 alle 15.00. L'ingresso è gratuito.

Per maggiorni informazioni, contattare info@feednfood.it. Evento organizzato da Feed n Food con il Patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia e la promozione della Slide Down Week.