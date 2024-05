Alla Centrale 66 il trash Metal dei Game Over

Triplo appuntamento con la musica dal vivo venerdì 24 maggio, dalle ore 21, presso la Centrale 66 di via Nicolò dell’Abate 66, a Modena. A salire sul palco i Game Over, gli Explorer e gli Ignobleth.

I Game Over sono una band thrash metal di Ferrara molto conosciuta ed apprezzata sia a livello nazionale che internazionale, grazie ai loro riff massicci che bucano le orecchie. La band ha pubblicato 4 album in studio e sono in tour promozionale col nuovo disco “Hellframes” via Scarlet Records. Hanno fatto tour in tutta Europa, Stati Uniti, Giappone e Cina condividendo il palco con leggende metal come: Megadeth, Exodus, Testament, Overkill, Nuclear Assault, Destruction, Sodom, Tankard per citarne solo alcune.

Gli Explorer, band Speed Metal da Reggio Emilia con alle spalle numerossisime esperienze live sulla scena underground, con tre album all’attivo di cui l’ultimo "Still alive...and now?" uscito nel 2022. I giovanissimi Ignobleth nascono nel 2022 a Modena e sono un black/death metal dalle tinte war. Dal vivo propongono inoltre alcune cover di gruppi famosi, come Bathory, Burzum e Blasphemy.