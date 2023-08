Alla Fiera di San Rocco è tempo della Pink Floyd Night

Ecco in arrivo l’ultimo evento all’interno della rassegna pensata per la 175° edizione della Fiera di San Rocco: un evento speciale, sabato 2 settembre ore 21.30 in Piazza Falcone e Borsellino a Spezzano di Fiorano. Qui avrà luogo la tanto attesa Pink Floyd Night!

Avremo tutte le canzoni più famose del celebre gruppo londinese, dall'album “Wish You Were Here” a “The Wall”, da “The Dark Side of the Moon” ad “Animals”. Sarà una serata di luci, immagini e ovviamente tanta musica.

L’evento, a ingresso libero e gratuito, è organizzato dall'Associazione Fiera di San Rocco, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese e GP Eventi. Main Sponsor: Laek Group.