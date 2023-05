E’ fissato per il 10 e 11 maggio l’appuntamento con la terza edizione di Allfortiles, la due giorni dove trovare dettagli, soluzioni, idee per l’industria ceramica. Un nutrito programma di convegni farà da cornice al momento espositivo. La grande novità dell’edizione 2023 sarà l’apertura sino alle 22 nella giornata di mercoledì 10 maggio, una serata conviviale che sarà preceduta da un convegno economico nel quale sarà protagonista il professor Tito Boeri. Allfortiles sarà ospitata nel padiglione B di Modena Fiere, una dimensione congeniale per una manifestazione che si configura come un B2B naturale a disposizione di espositori e visitatori. Un centinaio le aziende partecipanti che spaziano lungo tutti gli ambiti della filiera ceramica: materie prime, smalti, decori, macchine per ceramica, logistica e servizi.

Ad aprire il ricco programma culturale di Allfortiles sarà, mercoledì 10 maggio alle ore 11, la tavola rotonda dedicata a logistica e materie prime, entrambe messe a dura prova negli ultimi anni da pandemia e guerra. I presidenti delle associazioni di riferimento de settore, Giovanni Savorani, Paolo Lamberti e Pierluigi Ghirelli, si confronteranno con il Presidente dell’Autorità portuale di Ravenna Daniele Rossi, con il Presidente di Fercam Thomas Baumgartner, con il Presidente di Società ceramica Italiana Michele Dondi e con alcuni dei principali produttori di materie prime. A metà pomeriggio è in programma un convegno sull’ingresso dei fondi nel distretto ceramico, sul palco rappresentanti del Fondo Alpha e Laminam, Entangled Capital e Airpower, Azimut e Sicer. Alle 17 il direttore di Ceramicanda Roberto Caroli intervisterà Franco Stefani, mentre alle 18 saranno protagonisti di un confronto sul quadro economico italiano, europeo e mondiale, il professor Tito Boeri e il condirettore generale del Banco Bpm Domenico De Angelis; seguirà una cena in musica riservata agli espositori e ai loro ospiti. Nella mattinata di giovedì 11 maggio il Presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli e l’ingegnere Andrea Lugli affronteranno le problematiche legate al tema energetico, dal gas ai certificati Ets, passando per la transizione ecologica. Nel pomeriggio l’ingegnere Cristiano Canotti analizzerà i processi decisionali messi in campo dalle aziende del distretto, a seguire Enrico Grassi, presidente di E80 Group, presenterà le ultime novità pensate dall’azienda di Viano per il settore ceramico. A metà pomeriggio Allfortiles ospiterà Alberto Forchielli, a capo di Mindful Capital principale azionista del Gruppo Italcer, esperto di economia e profondo conoscitore della Cina.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito previa registrazione sul sito

Orari apertura

10 Maggio 10:00-22:00

11 Maggio 10:00-18:00