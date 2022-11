“Vero e falso nel cinema di Almodovar”, con Marco Cipolloni a Modena

Giovedì 17 novembre, presso l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Corso Vittorio Emanuele II a Modena, Grandezze & Meraviglie presenta l’incontro “Vero e falso nel cinema di Almodovar”, con Marco Cipolloni, terzo appuntamento del ciclo di incontri multidisciplinari “I Linguaggi delle arti”, dedicato quest’anno al tema dell’Autenticità. Nato nel 2003, “I Linguaggi delle arti” propone una serie di approfondimenti capaci di spaziare dall’architettura all’economia, dal teatro e cinema alla psicologia. L’iniziativa è curata da Enrico Bellei e Sonia Cavicchioli, con la collaborazione di Adriana Orlandi (UNIMORE) e dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti.

Durante l’incontro verranno confrontati e analizzati due monologhi teatrali, quello di Agrado (Antonia SanJuan) in “Todo sobre mi madre” (2000) e di Alberto (Asier Etxeandía) in “Dolor y gloria” (2019): inseriti dentro due film a distanza di quasi vent’anni - dall’inizio del terzo millennio a oggi -, permettono di riflettere sul rapporto fra cinema e teatro in relazione non solo all’etica artistica e cinematografica di Almodóvar, ma anche alla rappresentazione, concetto divenuto centrale nella società dell’informazione e della comunicazione.

Marco Cipolloni dal 2002 insegna Lingua cultura e istituzioni dei paesi ispanofoni e Intercultural Communication and Language Variation presso il Dipartimento di studi linguistici e culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia. La traduzione audiovisiva, la comunicazione propagandistica e i linguaggi del cinema spagnolo e ispanoamericano sono da molti anni tra i suoi temi di ricerca favoriti. È redattore della rivista “Spagna contemporanea”.

Ingresso gratuito. Per prenotare un posto clicca qui: https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-vero-e-falso-nel- cinema-di-almodovar- 419457838687