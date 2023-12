Altan porta la Pimpa a Modena, uno spettacolo per bambini al Forum Monzani

Non si ferma "Forum Eventi" e accompagna il pubblico verso le feste natalizie: la rassegna - organizzata da BPER Banca con il patrocinio del Comune di Modena - prosegue presso il BPER Banca Forum Monzani con l'appuntamento di domenica 17 dicembre alle 17.30, che vuole essere un regalo per tutti i bambini. E' in programma la lettura animata "Pimpa viaggia in Italia" tratto dall'omonimo volume illustrato che racconta un viaggio alla scoperta delle bellezze e della cultura del nostro Paese. Il progetto nasce su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e si è sviluppato in collaborazione con la casa editrice Franco Cosimo Panini con lo scopo di valorizzare e far conoscere la storia, le tradizioni e le infinite bellezze italiane nel mondo attraverso un personaggio icona della letteratura dell'infanzia: la Pimpa. Altan - che sarà presente alla serata - firma e illustra una storia inedita che unisce la narrazione alla divulgazione.

Partendo dalle Alpi e arrivando alle isole, Pimpa viaggia attraverso lo stivale e incontra grandi scienziati e artisti del passato, come Galileo Galilei e Leonardo da Vinci, e i protagonisti di famose opere italiane, come la Gioconda e l'Aida. Accompagnata da guide d'eccezione, come le maschere del Carnevale italiano, o la Lupa di Roma, Pimpa visita il Duomo di Milano, la torre di Pisa, il Colosseo, Pompei, e assaggia le specialità di ogni regione. Anche i paesaggi naturali d'Italia, con fauna e flora tipiche, fanno da scenario alle avventure della cagnolina a pallini rossi e dei suoi amici.

L'albo illustrato Pimpa viaggia in Italia è ad oggi tradotto e pubblicato in sette lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, arabo e ucraino) ed è in fase di diffusione attraverso la rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura nel mondo, che promuoveranno l'iniziativa presso il pubblico internazionale di piccoli lettori.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito con possibilità di prenotazione sul sito forumguidomonzani.it. Gli appuntamenti sono visibili anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del BPER Banca Forum Monzani