“L’altra metà del cielo”, incontro online in occasione della Festa della Donna

Che cosa hanno in comune una magistrata, una reporter di guerra, una giornalista antimafia e la presidente di una importante società sportiva? Innanzitutto di essere donne e poi di fare una professione che spesso è stata appannaggio solo di uomini. Ma l’altra metà del cielo vuole prendersi quello che gli spetta dimostrando, molto spesso, di essere uguali o superiori ai colleghi che operano negli stessi campi.

“L’altra metà del cielo” sarà il tema dell’incontro in programma lunedì 8 marzo (data non casuale) alle 21 nel secondo appuntamento con Fai La Cosa Giusta che sarebbe in diretta streaming sulle Pagine Facebook di Fai La Cosa Giusta e del Comune di Castelfranco Emilia, promotore del progetto.

Ospiti della serata: LUCIA RUSSO procuratore aggiunto a Bologna che in questi anni si è occupata d’inchieste importanti dal Crac Parmalat alle violenze di genere; BARBARA SCHIAVULLI reporter di guerra indipendente che ha fondato Radio Bullets dove racconta i conflitti e le aree di crisi dimenticate e che spesso scopriamo solo davanti a tragedie come quella avvenuta recentemente in Congo; ANGELA IANTOSCA giornalista e saggista che racconta la mafia, ma anche la nostra Società e che in questi anni ha collaborato al progetto Noi Contro Le Mafie, infine CATIA PEDRINI presidente del Modena Volley uno dei miti dello sport italiano.

Diretta sulle pagine Facebook "Fai la cosa giusta" , "Città di Castelfranco Emilia" , e il Canale youtube "Città di Castelfranco Emilia"