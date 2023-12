Torna l'alzabandiera domenicale di fronte a Palazzo Ducale

Domenica 3 dicembre, alle 10, in piazza Roma a Modena è in programma l’alzabandiera dell'Accademia militare, sulle note dell'Inno di Mameli e il Reggimento Allievi schierato di fronte alla facciata del Palazzo Ducale. Vi partecipano il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il comandante dell’Accademia generale Davide Scalabrin. L'ammaina bandiera è previsto per le 16.30.

L’iniziativa riprende il tradizionale appuntamento della prima domenica del mese introdotto negli anni scorsi con un accordo tra Comune e Accademia militare con l’obiettivo di contribuire a valorizzare piazza Roma con “un’iniziativa dall’alto valore simbolico che sottolinea l’ottimo rapporto della città con l’Accademia e la stretta collaborazione nella promozione del Palazzo Ducale”.

A ogni appuntamento sono sempre numerose le persone che assistono alla cerimonia che si svolge con il Reggimento Allievi schierato su tre blocchi, mentre quattro allievi issano le bandiere, quella italiana e quella dell'Unione europea, sui pennoni collocati in piazza, nei pressi di largo San Giorgio.