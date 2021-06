"Note di stelle", la rassegna di Piazza XX Settembre continua con il Gruppo Amarcord

Il clima è piacevolmente estivo, le luci rendono l’atmosfera di Piazza XX Settembre ancor più suggestiva, la musica è la grande protagonista della serata. Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, organizza infatti la seconda imperdibile serata della rassegna "Note di stelle", martedì 15 giugno, alle ore 21.30 in Piazza XX Settembre, a Modena.

Ad attendere i partecipanti, “La voce del silenzio”, dove il Gruppo Amarcord composto da Sara Stacchezzini – voce, Claudio Mattioli – pianoforte/voce, Italo Cuni – sassofono, Andrea Terenziani – bassi, Maurizio Gandolfi – batteria, racconta Mina e Ranieri, ripercorrendo la loro carriera attraverso i brani più celebri, intercalati da racconti di aneddoti e storie che li riguardano. Ad anticipare la serata, la presentazione di “Salutami tuo fratello” dove, tra aneddoti, musiche e chiacchiere rivivremo con l’autore Marco Ligabue e Andrea Barbi alcune delle trentatrè cronache che caratterizzano il libro. Pagine intrise di calore e autenticità, dall’inconfondibile sapore emiliano, che scorrono via veloci lasciando il sorriso sulle labbra e la voglia, come accade per i bei libri, di conoscere e diventare amici del loro autore.

Modenamoremio ringrazia la Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero di Banco BPM. Il ricco calendario di Modenamoremio è patrocinato dal Comune di Modena.

Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione nei locali di Piazza XX Settembre LaLista, Rucola e Stracchino, Saporiamo, Sosta Emiliana, per godersi lo spettacolo comodamente seduti al proprio tavolo. Le sedie a disposizione per il pubblico saranno ad accesso libero e gratuito con capienza limitata e non è necessaria la prenotazione. Durante tutte le serate, si prega di rispettare le normative anti-Covid e le norme anti assembramento vigenti, oltre ad ulteriori prescirizioni predisposte dall’organizzazione. Il programma completo, le date di recupero in caso di maltempo e i contatti dei locali sono consultabili sul sito www.modenamoremio.it. Per informazioni 059.8751179 info@modenamoremio.it.



