Amarenando: al via la decima edizione della festa delle amarene

Si terrà domenica 26 maggio dalle ore 15 alle ore 20 Amarenando, tradizionale festa delle amarene, della campagna e delle famiglie organizzata da Pro Loco Formigine “Oltre il Castello” presso la tenuta Ca’ del Rio (via Bassa Paolucci 55, Casinalbo).

Anche per questa decima edizione, sono previste passeggiate tra i filari, giochi di una volta tra bambini e genitori, danze contadine e una gustosa merenda per tutti. Presenti come sempre anche i somarelli che attendono le carezze di tutti i bambini!

Dalle ore 10 nel centro storico di Formigine sarà presente il trenino, che a partire dalle 14 effettuerà collegamenti tra il centro e Ca’ del Rio per accompagnare i visitatori. Per informazioni: 339 2543483, plformigine@gmail.com.