Ambiente e decoro urbano, due uscite con PuliAmo Vignola

Nuove uscite per PuliAMOVignola, il progetto di comunità, coordinato dall’Amministrazione comunale, per il decoro e la pulizia della città. Il primo appuntamento per i volontari è per sabato 5 febbraio alle ore 14.30, presso l’ex mercato ortofrutticolo. L’obiettivo della nuova uscita è quello di prendersi cura dell’area che va dalla stazione dei treni alla Fossa delle Mura. Il secondo è invece programmato per domenica 6 febbraio. Ritrovo alle ore 10.00 nel parcheggio PAM. Si pulirà l’area adiacente al cogeneratore e via per Sassuolo.

“Anche il 2022 sarà un anno di attenzione per il decoro della nostra città – conferma l’assessore all’Associazionismo Luca Righi – Ringrazio anticipatamente, quindi, i gruppi e i singoli che, in questi mesi, non ci hanno fatto mancare il loro apporto concreto e invitiamo tutti gli interessati a prendere parte a questo progetto di comunità. Come sempre, coloro che partecipano al progetto sono coperti da assicurazione: Hera fornisce loro gli strumenti di raccolta e di protezione individuale”.