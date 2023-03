Ambra Angiolini affronta il “Nodo” dei bulli a scuola. Incontro fra docente e madre di una vittima

Indirizzo non disponibile

“Il nodo”, di Johnna Adams, è lo spettacolo in programma sabato e domenica al Comunale, penultimo appuntamento della stagione di prosa: in scena saranno Ambra Angiolini – che torna a Carpi a dieci anni da “La misteriosa scomparsa di Mister W” – e Arianna Scommegna. E’ la storia di due donne, una insegnante l’altra genitrice, che si incontrano nell’ora di ricevimento: il tema è quello del cosiddetto “bullismo” di cui è stato vittima un alunno, del quale le due sono rispettivamente docente e madre.

Scritto nel 2012 e ambientato in una scuola media fuori Chicago – l’autrice è infatti statunitense – il dramma, secondo la regista Serena Sinigaglia « non è semplicemente un testo teatrale sul bullismo (il che, comunque, basterebbe a renderlo assolutamente attuale e necessario), è soprattutto un confronto senza veli sulle ragioni intime che lo generano. Quali sono le responsabilità educative dei genitori e quali quelle delle istituzioni nei confronti dei figli? Di chi è la colpa se i nostri figli si trasformano in vittime o carnefici?

“Il nodo” è stato tradotto da Vincenzo Manna ed Edward Fortes, le scene sono di Maria Spazzi, costumi di Erika Carretta, luci di Roberta Faiolo, musiche Mauro Di Maggio e Federica Luna Vincenti; producono Società per Attori e Goldenart Production.

Sabato 11 sipario alle ore 21, domenica alle 16: il teatro apre mezz’ora prima del sipario.

La stagione del Teatro Comunale prevede ancora sette spettacoli fra prosa, danza, musica classica, rassegna per bambini e “L’altra musica”.

Info e biglietti: InCarpi (piazza Martiri, 64; incarpi@comune.carpi.mo.it tel. e WhatsApp 059649255) da martedì a domenica e festivi ore 10-18 (il servizio biglietteria termina 30 minuti prima; nei giorni di spettacoli la biglietteria prosegue dalle 18 in teatro); oltre ai singoli biglietti per ogni data della stagione, è ancora possibile acquistare “abbonamenti liberi”, cioè carnet di almeno 5 biglietti fra i titoli rimanenti, a sconto crescente e senza diritti di prevendita, con posto variabile. Gli spettacoli del Comunale sono anche su www.vivaticket.com

Il sito del Teatro è https://teatrocomunale.carpidiem.it/