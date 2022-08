Amici della Musica di Modena: il concerto del fisarmonicista Raffaele Damen

Indirizzo non disponibile

Martedì 9 agosto alle ore 21:30 presso il Cortile d'Onore della Rocca Rangoni a Spilamberto si terrà un nuovo appuntamento della rassegna estiva AdM.

Protagonista del concerto sarà il fisarmonicista Raffaele Damen, musicista impetuoso e sensibile, già ospite di numerosi festival internazionali, dedicatario di molti brani scritti dai compositori della scena musicale attuale. Il programma del concerto spazia attraverso quasi quattro secoli di musica: si inizia con il celebre Concerto Italiano di Bach e, attraverso il capolavoro di Ligeti "Musica Ricercata", si arriva a "Passing", virtuosistico brano del 2012 scritto da Martin Lohse, che sfrutta tutti i registri e le potenzialità timbriche e combinatorie della fisarmonica.

Le abilità e il suo entusiasmo per la musica sono valsi a Raffaele Damen numerosi premi, tra cui il Premio Stresa, Luigi Nono, Premio Abbado. Numerosi i festival nazionali e internazionali che lo hanno già ospitato, tra i quali: Accademia Filarmonica Romana, Radio3 Suite, Istituto Italiano di cultura di Amsterdam e Parigi, Società Filarmonica di Trento, Amici della Musica di Udine, di Ancona. Le sue esecuzioni sono state trasmesse da Rai1, Sky, Tv8. Ha inciso per Stradivarius, Ema Vinci, DaVinci Publishing.

L'ingresso è libero e senza prenotazione. In caso di maltempo il concerto sarà rimandato ad altra data. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Spilamberto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna.