Modena, una serata dedicata a Pier Paolo Pasolini con gli Amici della Musica

Giovedì 20 ottobre alle ore 20.30 presso l’Hangar Rosso Tiepido a Modena (in via Emilia Est 1420/2) si terrà un appuntamento speciale della rassegna Concerti d’oggi, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena, "...soave poeta, quel mio omonimo che ancora ha il mio nome...", dedicato a Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita. I testi poetici di Pasolini saranno messi in scena in forma di spettacolo con musiche di Alessandro Solbiati, Johann Sebastian Bach e anonimi friulani per voce recitante maschile (l'attore Fabio Zulli), voce cantante femminile (il soprano Laura Catrani) e pianoforte (Maria Grazia Bellocchio). Le scelte poetiche, come il progetto musicale e scenico, sono a cura di Alessandro Solbiati.

"Il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini ha fornito l’occasione per compiere un viaggio nella sua poesia e nel suo percorso interiore ed artistico. I versi scelti delineano un intero arco biografico e psicologico del Poeta, iniziando nel Prologo dalla sua anima che prima della nascita viene “condannata a vivere”, passando poi, nelle Parti successive, ad evocazioni dell’infanzia e della giovinezza, alla ineludibile figura della Madre, alla tortuosa relazione con la Poesia e ad un vero e proprio dialogo con la Morte, per terminare nell’Epilogo con potenti versi attraverso i quali Pasolini parla a tutti noi."

(Alessandro Solbiati)

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel. 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it